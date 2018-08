TV3 recupera el programa «Ballar» i farà bellugar uns pescadors de Palamós

n A partir d'avui, cada dijous a les 23.40 h, TV3 recuperarà dos capítols del programa Ballar, en què els protagonistes s'acosten al ball per acabar parlant de la vida. I per demostrar que tothom pot ballar, a cada capítol el coreògraf Pere Faura es posa un repte: fer ballar una coreografia a un col·lectiu que no està acostumat a ballar, per demostrar que tothom pot fer-ho. I això es podrà veure amb unes venedores de mercat, uns interns a la presó, una classe de nens petits, uns adolescents, uns jubilats, una colla de castellers o un grup de pescadors de Palamós. Tots es convertiran, per un dia, en els ballarins de Pere Faura.

Twerk, hip-hop, clàssic, claqué, flamenc, contemporani, ballet. El programa inclou qualsevol tipus de ball i tot tipus de ballarí i ballarina: des dels que ballen a estones fins als que ho fan de tota la vida. També els ballarins i coreògrafs més consolidats de la dansa contemporània a Catalunya, que expliquen què els fa sentir i com han viscut la dansa en la seva vida. Ballar, en definitiva, com a exercici terapèutic, espiritual i medicinal.