La sèrie de TV «Batwoman» podria començar a rodar-se a mitjan 2019

n A mitjan juliol es coneixia la notícia del naixement d'una superheroïna: Batwoman. El portal informatiu de televisió, videojocs i comunicació Geeks Worlwide ha informat que la sèrie Batwoman podria començar a rodar-se durant la primavera del 2019. Tot i que la dada encara no ha estat confirmada per The CW, sí que se sap, en canvi, que Caroline Dries serà la guionista, i Sarah Schechter i Greg Berlanti, els productors. Fins ara, l'únic que es coneix del personatge és que seria una gran lluitadora i homosexual: el primer superheroi LGTBI de The CW.