FX renova fins a una desena temporada «American Horror Story»

n La sèrie de terror tindrà continuïtat fins a una desena temporada, segons ha confirmat John Landgraf, director general d'FX, quan la vuitena temporada encara està en producció. El drama segueix sent una de les sèries del canal FX més valuoses i la més vista.

Les bones notícies per als fans no acaben aquí: la guanyadora d'un Globus d'Or i dos Primetime Emmy per aquesta antologia, Jessica Lange, tornarà després d'uns anys d'absència a la sèrie. Apareixerà en un capítol dirigit per l'actriu Sarah Paulson.