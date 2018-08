«La rebel·lió dels animals» serà una realitat a Netflix

n La plataforma de vídeo en streaming Netflix serà la productora de l'ambiciós projecte que té entre mans Andy Serkis: ni més ni menys que adaptar el clàssic literari La rebel·lió dels animals, que Eric Arthur Blair, més conegut com George Orwell, va publicar el 1945.

Hi ha hagut canvis, això sí. Com per exemple, que serà una pel·lícula (i no una sèrie com estava previst inicialment) i farà servir la tècnica de captura de moviment ( motion capture), procés utilitzat en pel·lícules com King Kong o Avatar.

L'actor, director i guionista Andy Serkis porta treballant en aquest projecte des de l'any 2012. «Estem increïblement emocionats de, finalment, haver trobat la llar creativa idònia a Netflix, per a aquest extraordinari treball de l'adaptació de George Orwell», assegurava fa uns dies Serkis. «A més, tornar a reunir-me amb el meu gran amic Matt Reeves, amb la seva aguda sensibilitat i intel·ligència, significa estar davant del millor escenari possible. Ens uneix la passió per donar vida a aquesta faula», afegia el director.

La rebel·lió dels animals és una novel·la que tracta d'una al·legoria de la Rússia estalinista que analitza qüestions de poder, igualtat i democràcia. En la novel·la, els animals lideren una revolució contra els humans de la granja per governar-se a si mateixos.

Orwell (1903-1950) fou un periodista i escriptor britànic cèlebre per la seva visió crítica sobre els règims autoritaris i, sobretot, per haver participat com a corresponsal a la Guerra Civil Espanyola. La seva obra més influent, però, ha estat 1984, una novel·la que parla sobre una distòpia que presenta una amenaça tant real com perillosa: l'ús de la tecnologia per sotmetre la societat.