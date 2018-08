«Cinc dies a...», de La 1, mostra el funcionament intern del zoo de Barcelona

n A les 00.25 h Cinc dies a... recupera el capítol sobre el Zoològic de Barcelona. El programa de TVE mostra com els diferents professionals del zoo (des de veterinaris fins a cuidadors) cuiden els animals, els desperten cada matí amb l'esmorzar i tenen cura de la seva salut i del seu espai vital. Cinc dies a... és un programa cultural en català de TVE. Està dirigit per Soledad Gomis i realitzat per Juan Fermín Gómez, i pretén apropar-se a la quotidianitat de llocs ben diversos, i mostrar quines activitats calen per al bon funcionament dels espais triats.