Col·lectius de Palamós i d'Àger protagonitzen «Ballar» avui a TV3

n Aquest dijous, a les 23.35, TV3 emet dos capítols del programa «Ballar», en què els protagonistes s'acosten al ball per acabar parlant de la vida.

Per demostrar que tothom pot ballar, el coreògraf Pere Faura es proposa un repte: fer ballar una coreografia a un col·lectiu que no hi està acostumat. Aquesta setmana, ballarà i es mullarà amb els pescadors de la Confraria de Palamós, i ballarà i volarà amb pilots d'ala delta d'Àger.

Twerk, hip-hop, clàssic, claqué, flamenc, contemporani, ballet. Tot i tothom que balla té cabuda en el programa, des dels que ballen molt de tant en tant fins als que ho fan des de sempre. En el programa també es recull el testimoni dels ballarins i coreògrafs més consolidats de la dansa contemporània a Catalunya, que expliquen què els fa sentir i com han viscut la dansa durant la seva vida.

