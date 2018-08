La màgia del Mago Pop arriba fins a Roma a «Res és impossible», de TV3

n Avui a partir de les 21. 55 h tornen nous capítols de Res és impossible, a TV3. En la primera entrega de la temporada, el presentador i mag Antonio Díaz, més conegut com el Mago Pop, viatjarà fins a la ciutat de Roma. Ho farà per tal de sorprendre els vianants de la capital italiana amb la seva màgia i la seva capacitat per il·lusionar.

Des d'espais romans tan emblemàtics com la Fontana de Trevi, el Panteó d'Agrippa o el Colosseu, Antonio Díaz fascina tots aquells que tenen l'oportunitat de presenciar algun dels seus trucs de màgia. Els carrers i les places de la capital italiana són el marc en què l'il·lusionista captiva els improvisats espectadors amb cartes que sembla que tinguin vida pròpia, amb monedes que surten de les fonts o amb objectes que, en mans d'Antonio Díaz, es converteixen en d'altres en un obrir i tancar d'ulls.

En aquest episodi es veurà també com les cantants Ana Guerra i Amaia reaccionen davant els trucs d'Antonio Díaz. Res és impossible, en aquesta edició, visitarà Brussel·les i Lisboa, entre altres ciutats.