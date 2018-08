Mediaset prepara una versió del reeixit «The great British Bake off» de la BBC

n Mediaset España no vol deixar escapar la oportunitat de sumar-se a la bona acollida que tenen a Espanya els talents gastronòmics, com Masterchef (La 1 de TVE) o Top Chef (Antena 3). Per aquest motiu, el grup de Telecinco acaba d'adquirir els drets per emetre una versió de The great British Bake off, un dels grans èxits de la cadena pública del Regne Unit, la BBC, dels últims anys. En aquest format, un grup de concursants anònims s'enfronta a una sèrie de desafiaments i a elaborar postres de diversos tipus. Un jurat, format per experts, evalua l'evolució dels participantsi decideix si passen a la següent fase o no. Per ara no hi ha data ni títol per a l'emissió d'aquest talent, que segurament s'emetria a Telecinco.