Matthew Perry, de «Friends», és operat d'urgència per una perforació intestinal

n L'actor Matthew Perry, més conegut pel seu paper de Chandler Bing a la popular sèrie Friends, va ser operat dimecres passat, 8 d'agost, a causa d'una perforació intestinal. Perry s'està «recuperant d'una intervenció en un hospital de Los Angeles per solucionar una perforació gastrointestinal», va confirmar un dels seus representants a la revista People.

És probable que aquest problema de salut estigui relacionat amb problemes amb l'alcohol i les drogues que el mateix actor va admetre el 2015, en confessar que en els seus pitjors dies podia arribar a beure's dues ampolles de vodka i consumir trenta pastilles. Aquell mateix any, en un vídeo per a The Hollywood Reporter, va assegurar que «no es pot tenir un problema amb les drogues durant 30 anys i després esperar solucionar-ho en un parell dies». Es referia al seu estat en un centre de desintoxicació en el qual es trobava aleshores.

Matthew Perry (Massachusetts, 1969) va saltar a la fama amb el seu personatge a la sitcom ja llegendària Friends, estrenada a l'NBC l'any 1994 i acabada el 2004.