Susana Guasch deixa La Sexta i fitxa pel nou canal d'esports de Movistar+, #Vamos

n Si fa pocs dies coneixíem la incorporació de Juanma Castaño al nou canal esportiu de Movistar+, #Vamos, ara és el torn de Susana Guasch. La periodista abandona laSexta Deportes, programa on treballava fins ara, i s'unirà, a partir del setembre, a l'ampli elenc de periodistes esportius que la plataforma està reunint per a l'estrena del canal.

Guasch ha manifestat a Twitter la bona notícia que suposa la seva entrada a Movistar+. Segons ha dit al seu compte de Twitter: «Tanco una etapa inoblidable a Atresmedia i d'infinita gratitud per tot el que he viscut. Segueixo el meu camí de la mà de la família de Movistar+. Un somni i un repte fascinant per a mi. Gràcies a tots!».

Per la seva banda, el canal privat també ha fet al·lusió de la seva alegria a les xarxes: «Susana Guasch se suma a l'equipàs de #Vamos. Benvinguda, Susana. No facis plans pel setembre, que tenim un canal per començar!».

La presentadora barcelonina té una gran trajectòria professional i reconeix la seva passió pel tennis i pel futbol: «Gaudeixo amb el tennis quan guanya Nadal. Tot i que el meu hàbitat natural és el futbol i la Champions».