Emma Vilarasau passejarà per Montserrat en el sisè capítol d'«Aire lliure»

n Avui a les 22.45 h, TV3 emetrà el sisè capítol d' Aire lliure, presentat per la campiona del món de curses de muntanya Núria Picas. A partir de l'esport i l'activitat física, el programa pretén donar a conèixer el territori i la gent que hi viu, amb les seves activitats quotidianes i inquietuds.

Cada cop hi ha més aficionats a l'esport que aprofiten l'especial orografia de la serralada montserratina per practicar modalitats com l'escalada, curses de munta-nya o senderisme. Paral·lelament, també cada cop hi ha més monjos esportistes. Aquest episodi en presentarà dos, el pare Manel Gasch, que sempre que pot surt a córrer, i Ramon Oranies, un dels organistes del monestir, que es coneix bona part de les vies d'escalada.

Una altra de les protagonistes del capítol dedicat a Montserrat serà Emma Vilarasau, que al costat de la Núria descobrirà una de les rutes més populars entre els senderistes. Entre altres coses, l'Emma i la Núria parlaran dels nombrosos punts en comú que poden tenir les actrius i les corredores d'ultrafons.