El multimilionari Sylvan Adams podria fer realitat Eurovisió 2019 a Israel

n Tot i l'acord assolit entre el govern d'Israel i la televisió pública Kan per poder acollir el Festival d'Eurovisió del 2019, les dificultats logístiques i l'enorme esforç econòmic que comporta per al país encara generen dubtes.

No obstant això, el multimilionari Sylvan Adams podria ser la resposta a aquest cul de sac. Segons informen fonts citades pel Jerusalem Post, immediatament després que Netta Barzilai gua-nyés el concurs de la veu l'any passat a Lisboa, Adams va expressar la seva disposició a fer «tot el que fes falta» per ajudar que Eurovisió sigui una realitat a Israel. I això implicaria donar part dels seus diners perquè la cita es desenvolupi tal com toca.

Millorar la imatge d'Israel

Sylvan Adams, empresari canadenc-israelià, va aconseguir portar un gran esdeveniment al país. En concret, el mes de maig passat va aconseguir transportar les primeres etapes de la carrera ciclista del Giro d'Itàlia a Israel, fet que va suposar la primera vegada que parts d'aquesta competició es duguessin a terme fora d'Europa. Tot això forma part d'un enorme projecte que l'empresari ha fundat juntament amb Daniel Ben-Naim per portar grans actes internacionals a Israel, i així millorar la imatge del país per tot el món.

Tant les autoritats com Kan van abonar la quantitat de 12 milions d'euros a la Unió Europea de Radiodifusió, que aquesta exigeix de garantia per poder celebrar l'esdeveniment.

Sembla que Kan (Corporació de Radiodifusió Pública) finalment demanarà un préstec bancari per fer front a la suma, que serà garantit pel Tresor i que el Govern podria tornar a la corporació en cas que es cancel·li l'esdeveniment i es perdi l'import, ha informat el digital Ynet.

Es calcula que el cost d'organitzar aquest festival de la cançó és d'uns 35 milions d'euros, encara que de moment no s'ha determinat de quin pressupost sortiran. Kan no volia aportar l'import de dipòsit, argumentant que, en cas de no celebrar finalment l'esdeveniment, hauria d'acomdiar uns 200 empleats per fer front al deute.