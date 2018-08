La nova direcció de Televisió Espanyola cancel·la «Saber vivir» i «Amigas y conocidas»

n La nova directiva de TVE, encapçalada per Rosa María Mateo, ha informat de la seva primera gran modificació pel que fa als continguts dels seus canals. En aquest cas, La 1 prescindirà de la tertúlia de dones, Amigas y conocidas, i del programa de salut, Saber vivir. Ambdós espais han sigut cancel·lats per a la pròxima temporada.

D'aquesta manera, Amigas y conocidas, un espai de tertúlia en femení, inspirat en el talk show nord-americà The view, diu adéu a la cadena després de gairebé 4 anys d'emissió. El programa presentat per Inés Ballester va néixer el 2014 pensada com a secció de La mañana de verano, de la mateixa cadena pública, però finalment va esdevenir independent.

Inés Ballester seguirà a TVE

La desaparacició d' Amigas y conocidas, però, no es tradueix en la sortida d'Inés Ballester de la cadena, que continuarà vinculada a TVE amb un projecte que encara està per definir. Ballester presentava el programa des dels seus inicis.

La notícia ha sigut rebuda amb sorpresa, ja que ambdós espais representaven un tret característic a la franja matinal de La 1. RTVE encara ha de confirmar quin contingut substituirà els dos programes.