Jordi Villacampa i Òscar Camps seran a la Ciutadella de Roses, avui a «Rols de parella»

n Avui, a les 22.30 h, el programa Rols de parella de TV3 es trasllada a l'Alt Empordà. La Ciutadella de Roses reuneix Jordi Villacampa, exjugador professional de bàsquet, i Òscar Camps, fundador de l'ONG Proactiva Open Arms. Els dos explicaran com va ser el viatge que van compartir per la Mediter-rània per rescatar refugiats abandonats a la seva sort per les màfies que trafiquen amb persones. A més, el paisatge privilegiat dels canons de Colera servirà per saber quina és la relació entre Bonaventura Clotet (científic de renom mundial) i Marc Clotet (actor).