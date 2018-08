Mor als 43 anys Stefán Karl Stefánsson, de «Lazy Town»

n Aquest dimarts va morir a Los Angeles l'actor islandès Stefán Karl Stefánsson, que donava vida al personatge Robbie Rotten, l'antagonista de la sèrie infantil Lazy Town. Ho va informar a Facebook Steinunn Olina Thorsteinsdottir, la dona de l'intèrpret, a més d'afegir que no hi haurà funeral per «desig de Stefán».

Karl Stefánsson, de 43 anys, va fer públic l'any 2016 que era víctima d'un agressiu càncer biliar.

L'actor va néixer el 1975 a Hafnarfjördur (Islàndia) i es va fer cèlebre per la sèrie Lazy Town. Més enllà d'aquest programa, però, va treballar també en cinema i teatre, majoritàriament al seu país.

Coproduïda per la cadena islandesa RÚV i la companyia nord-americana Viacom, la sèrie combinava personatges de carn i ossos, titelles i animació. La producció es va emetre durant quatre temporades, entre el 2004 i el 2009, i va tornar a aparèixer el 2013.

Lazy Town va exportar-se a més de 180 països d'arreu del món. Va rodar-se originàriament en anglès, però va ser traduïda a una trentena de llengües, inclòs el català. La sèrie en qüestió es va emetre pel canal Super 3. El programa tenia com a principal objectiu animar els més joves a practicar esport.



La lluita contra el càncer

Stefán Karl Stefánsson era molt actiu a les xarxes socials i des d'allà informava sobre l'estat de la seva malaltia, des del 2016, així com agraïa les mostres de suport dels seus amics. De fet, va néixer una campanya per recaptar fons per ajudar-lo mentre ell no podia treballar, que va arribar a ajuntar 170.000 dòlars.

Tot i que durant l'agost de l'any passat va anunciar que havia superat el càncer, el març va recaure i l'abril va comunicar que, finalment, rebutjava el tractament.