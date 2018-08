Netflix prepara un «MasterChef» internacional amb presència espanyola

n Netflix ha optat per augmentar no només la quantitat del seu catàleg, sinó també l'oferta del seu contingut pel que fa al tipus de format. La plataforma nord-americana ha tret el cap en el món dels concursos i ha fet pública la creació de quatre nous formats originals sense guió i un especial. Se sap de moment que un d'aquests programes serà Todo el mundo a la mesa, un concurs global de competència culinària que presenta els xefs més reconeguts del món –entre els quals, l'espanyol Andoni Aduriz–, que competiran per un lloc a la taula de la gran final. El format presentarà 12 equips liderats per dos cuiners que faran plats típics de Mèxic, Espanya, Anglaterra, Brasil, França, Japó, Estats Units, l'Índia i Itàlia.

Cada episodi se centra en un país diferent i la seva cuina. En l'últim episodi, només un dels xefs competidors guanyarà un lloc a la taula final al costat dels millors del món. La sèrie serà presentada per l'escriptor Andrew Knowlton, guanyador del premi James Beard i editor en cap del mitjà especialitzat Bon Apetit.