TV3 estrena aquesta nit l'adaptació en format sèrie de l'obra «La catedral del mar»

n Avui a la nit, a partir de les 21.55 h, TV3 estrenarà la superproducció La catedral del mar, basada en el supervendes d'Ildefonso Falcones. La sèrie és dirigida per Jordi Frades i té un repartiment encapçalat per Aitor Luna i Michelle Jenner, a més de Pablo Derqui, Josep Maria Pou, Silvia Abascal i Daniel Grao, entre d'altres. La ficció se situa a la Barcelona de l'edat mitjana, i la converteix en l'escenari d'una història d'intriga, amor, violència i passió. És l'intens relat d'un home, l'Arnau, la vida del qual transcorre paral·lela a la construcció d'un nou temple catòlic en honor de la Mare de Déu de la Mar i es converteix en una lluita contínua per la llibertat i la dignitat dels pobres i humiliats que l'enfrontarà al poder dels nobles. La sèrie, de 8 capítols, mostra la ciutat i la seva atmosfera en tots seus ambients; des de la Barcelona bruta, llardosa, enfangada, on les rates es barregen amb les persones, fins a aquesta Barcelona més cosmopolita: la dels palaus del carrer Montcada i voltants.

La catedral del mar és una coproducció de la CCMA, Diagonal TV i Antena 3, amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.