HBO publica el primer tràiler de la tercera temporada de «True Detective»

n Encara queden molts mesos per a l'arribada de la nova temporada de la sèrie True Detective i són molts els rumors que circulen per les xarxes des de fa setmanes. Finalment, però, el canal HBO ha avançat les primeres imatges de la ficció de detectius, la tercera temporada de la qual no arribarà fins al gener de l'any vinent. La plataforma va penjar ahir el primer tràiler de la producció creada per Nic Pizzolatto, que narrarà la història d'un macabre crim al cor dels Ozarks, al voltant d'un misteri que es perllonga durant dècades i té conseqüències en tres moments temporals diferents.