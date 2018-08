Javier Cárdenas no seguirà a Televisió Espanyola

n Des de final del passat mes de juliol que circulava com a rumor per les xarxes socials i finalment s'ha confirmat. Javier Cárdenas no continuarà a Televisió Espa-nyola, després que la nova direcció de la cadena pública hagi decidit prescindir del seu programa, Hora Punta. Segons informava ahir el diari El País, citant fonts pròximes a la corporació, la nova direcció ha trencat la vinculació amb Cárdenas, qui havia firmat una polèmica renovació el mes de maig passat per tretze lliuraments més del format, que passava a emetre's al late night de la cadena. Aquest nou contracte, la votació del qual va dividir al consell d'administració de RTVE, comportava una despesa mínima d'1,9 milions d'euros.

Javier Cárdenas, que hauria arribat a proposar un Hora Punta sense la seva presència com a presentador -mantenint-se com a productor-, va acumular amb aquest espai un bon grapat de polèmiques. Entre aquestes, la defensa dels efectes causats per les vacunes i la defensa de l'homeopatia en un dels seus lliuraments. En aquest cas, l'espai va rebre nombroses denúncies tant per part de l'audiència com per part de les associacions mèdiques.

D'aquesta manera, pocs dies abans de l'inici de la nova temporada, Televisió Espanyola ja té configurada bona part de la seva programació. Tal com era previst, Raquel Sánchez Silva ocuparà el buit d' Hora Punta amb un nou programa, encara sense títol, en la franja de l' access prime time.

La sortida de Cárdenas arriba poc després que la nova direcció de la corporació pública fulminés també altres noms de l'anterior etapa, com Pedro Carreño, presentador i director del Telediario Fin de Semana, o Jenaro Castro, màxim responsable de l'històric programa Informe Semanal.