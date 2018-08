Movistar prepara una sèrie sobre els orígens d'ETA

n El 7 de juny del 1968 el líder d'ETA Txabi Etxebarrieta creuava «la línia invisible» i assassinava la primera de les 853 víctimes de l'organització terrorista, el guàrdia civil gallec José Antonio Pardines, de només 25 anys d'edat. Poques hores després, el mateix Txabi Etxebarrieta era abatut en un enfrontament amb la Guàrdia Civil i es convertia així en el primer ter-rorista a matar i el primer a morir en la història d'ETA.

Cinquanta anys després d'aquests fets, i amb l'organització terrorista ja dissolta de forma oficial, la plataforma Movistar + produeix en col·laboració amb Sentido Films La línea invisible, una sèrie de sis episodis sobre els orígens d'ETA, basada en una idea original d'Abel García Roble i escrita pels guionistes Alejandro Hernández ( El día de mañana) i Michel Gaztambide ( No habrá paz para los malvados, Gigantes). La producció, que podria arribar l'any vinent a la plataforma, estarà dirigida per Mariano Barroso.

Després de l'èxit de la sèrie El día de mañana, rebuda per la crítica i el públic com «la sèrie imprescindible de la temporada», el director Mariano Barroso ( El día de mañana, Todas las mujeres, Éxtasis, Los lobos de Washington...) torna a dirigir per a Movistar + i ho fa amb la primera sèrie de la plataforma basada en fets reals.

D'aquesta manera, i tal com ha informat la plataforma de pagament en un comunicat, la sèrie narrarà tant els orígens de l'organització, en un moment en el que la dictadura franquista passava per moments complicats, com el primer dels seus assassinats.