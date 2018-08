«Desafía tu mente» ocuparà el lloc d'«Hora punta» a partir del dilluns a La 1

n Torna a La 1 Desafía tu mente, adaptació del reeixit programa Brain Games de National Geographic Channel que, a través d'experiments científics i jocs, posa a prova la capacitat de la ment humana. Presentat per Antonio Lobato, el format continuarà viatjant en aquesta nova temporada per tot Espanya i gaudirà de la presència de convidats famosos com Óscar Higares, Kira Miró, Carlos Sainz i l'actual ministre de Ciència, Pedro Duque. Els espectadors tindran una cita diària, de dilluns a dijous a les 22.05 h, amb el programa, que ocuparà a partir de dilluns la franja del cancel·lat Hora Punta.