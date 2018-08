Núria Picas correrà a la plana d'Urgell i visitarà el nord de la Costa Brava a «Aire lliure»

El cantant i compositor Manu Guix serà el protagonista principal del capítol que «Aire lliure», programa presentat per la manresana Núria Picas, dedicarà a la plana d'Urgell. Entre concert i concert, en Manu busca temps per anar a córrer. En aquesta ocasió ho farà al costat de la Núria al voltant de l'estany d'Ivars. Posteriorment, l'atleta i el músic es tornaran a trobar a Barcelona per tocar el piano.

El paramotor del pilot Manel Escudé serà un vehicle idoni en aquest episodi perquè els permetrà recórrer, des de l'aire, les zones més emblemàtiques de la plana d'Urgell, començant per la Seu Vella de Lleida i passant per Guimerà, Aitona o Vilars d'Arbeca.

La comarca de les Garrigues és el lloc ideal per pedalar en bicicleta de carretera. Ben acompanyada per dos ciclistes locals, la Núria coneixerà la terra d'oliveres, les pintures rupestres del Cogul o tota una família de picapedrers de la Floresta.

Tramuntana, amb Pepa Plana



En el programa que dedicaran al nord de la Costa Brava els acompanyarà Pepa Plana, que es va trobar una Núria Picas entrevistadora amb nas de pallassa. Totes dues van saltar aprofitant l'aire més lliure d'Empuriabrava en una experiència del tot excitant.

L'atleta gironí Marc Pinsach mostrarà els trams més atractius dels famosos camins de ronda; tots dos faran submarinisme a les illes Medes per gravar unes de les imatges més espectaculars de la Catalunya subaquàtica.

També serà un programa amb un fort component cultural perquè, a més de visitar el monument al filòsof alemany Walter Benjamin, també faran un passeig per les ruïnes d'Empúries i gaudiran d'unes magnífiques vistes des de dalt de tot del monestir de Sant Pere de Rodes.