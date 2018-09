Catalunya Ràdio estrena demà nova temporada, amb dos nous programes

n Catalunya Ràdio ha presentat les principals novetats de la temporada 2018-2019, que començarà demà a les 6 amb El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas al capdavant. El programa, que la temporada passada va aconseguir les millors audiències de la història de l'emissora, mantindrà la seva estructura flexible per adaptar-se a l'actualitat i incorporar les entrevistes, els debats i els programes especials.

El dijous també és dia d'estrena amb No hi ha drets, que liderarà la sociòloga Iolanda Fresnillo. Dues novetats més a destacar són la incorporació de l'espai de crítica literària Els arbres no s'ho mereixen? dins del Lecturàlia de Màrius Serra, i del youtuber Pol Gise.

També segueix l'espai d'humor Alguna pregunta més?, amb Xavi Cazorla, Montse Barcon, Oriol Dalmau i Jordi Asturgó, que ocuparan l'estudi de dilluns a divendres, de 12 a 13 h. A més, el programa de tendències a les xarxes socials Popap, amb Mariola Dinarès, afronta la tercera temporada. També es mantenen L'Estat de Gràcia, el Catalunya Migdia, El Club de Mitjanit i La nit dels ignorants 3.0, el clàssic modern de la ràdio catalana.

Pel que fa al cap de setmana, el 8 de setembre, Roger Escapa es posarà al davant d'un renovat El suplement, ha informat l'emissora. A més, Ricard Torquemada i Bernat Soler agafen el relleu del mestre Joaquim Maria Puyal al capdavant de la nova La TdT.

Dos nous programes s'incorporen a la graella del dissabte, Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, i Crims, amb Carles Porta, un programa setmanal d'històries fosques i criminals. Tot costa de Jordi Costa i Sònia Gelmà arrencarà la temporada fent la primera entrevista a Leo Messi com a capità del Barça.

Catalunya Ràdio integra aquesta temporada una selecció dels seus programes en l'oferta de podcast de Spotify i es converteix en la primera emissora de ràdio de l'estat a desplegar la seva oferta a la popular plataforma de streaming, on ja es poden trobar podcasts d'altres mitjans com la BBC , The New York Times o Al Jazeera .