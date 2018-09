Alfons Arús apuja la persiana d'«Arusitys» des d'avui a La Sexta

n Alfons Arús debuta a La Sexta. Després de setze anys a 8tv, amb el reeixit Arucitys, el comunicador s'estrena des d'avui a la cadena del grup Atresmedia al capdavant d'un programa molt similar al que realitzava a la televisió de Godó. El títol del nou format, que s'emetrà setmanalment de 2/4 de 8 a les 11 del matí, canvia la «c» per la «s», i es titula Arusitys. En aquest nou magazín, Arús i el seu equip abordaran l'actualitat política, així com altres temes d'interès públic. A les 11 del matí, un cop finalitzi, donarà pas al consolidat Al Rojo Vivo d'Antonio García Ferreras.

Angie Cárdenas, María Moya i Rebeca Rodríguez seran contertulies fixes al plató del programa; Víctor Amela i David Broc informaran de les notícies més importants de la televisió, Claudia Garrido donarà l'última hora del trànsit, Carles Quílez s'encarregarà dels successos, Marc Redondo de la meteorologia, Lorena Vázquez de la informació de societat, Evelyn Segura de la mediambiental i Tatiana Arús de l'última hora de les xarxes socials.

També hi haurà espai per als esports i l'economia, per a entrevistes i connexions des de Los Angeles, imitacions a càrrec d'Elionor Lavado, els serveis informatius de La Sexta s'encarregaran de l'última hora i Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla, de puntuar les imatges més impactants del dia, tot això condensat en tres hores i mitja.