n Avui, a les 19.00, torna a Catalunya Ràdio Tot costa, el programa d'esports dels vespres que condueixen Jordi Costa i Sònia Gelmà, i ho fa amb un plat fort, la primera entrevista que concedeix Leo Messi com a primer capità del Barça. Messi obre la temporada del Tot costa amb una conversa en què explica com es pren aquest nou rol, com preveu la temporada i com veu l'esport i el futbol als 31 anys.