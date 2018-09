Edu Soto prendrà el relleu a Pablo Chiapella en la nova temporada d'«El Paisano»

n Després de convertir-se en un dels grans èxits de la temporada de La 1 de Televisió Espanyola, El Paisano ja prepara una segona temporada. No obstant això, els nous lliuraments canviaran de presentador. Segons informa el portal Vanitatis, Pablo Chiapella abandona l'adaptació del format danès Comedy on the Edge (a Catalunya adaptat per TV3 com a El Foraster), en ser incompatible aquest projecte amb el rodatge de la sèrie de Telecinco La que se avecina. D'aquesta manera, en la nova temporada del programa humorístic, serà el català Edu Soto l'encarregat de recórrer la geografia d'Espanya per descobrir els pobles més petits, a través dels seus veïns.