El FesTVal concedeix un guardó especial a l'Associació de Mitjans

n El 10è Festival de Televisió de Vitòria-Gasteiz (FesTVal), que enguany se celebra del 3 al 9 de setembre, concedirà en aquesta edició un dels seus reconeixements a l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) per honrar així l'esforç i la difusió que realitzen sobre el mitjà televisiu, en general, i els deu anys del FesTVal, en particular, els rotatius espanyols. L'associació representa els més de vuitanta mitjans associats davant les institucions nacionals i internacionals, i constitueix un punt de trobada per promoure la llibertat de premsa i defensar l'exercici del periodisme, fomentar la innovació i defensar els interessos del sector.

Hereva de l'Associació d'Editors de Diaris Espanyols (AEDE), l'AMI va iniciar el maig del 2017 un procés de transformació que li ha permès obrir-se a tots els mitjans informatius amb independència del suport tecnològic en què desenvolupen la seva activitat: agències, premsa, digitals, ràdio i televisió.

El FesTVal lliurarà al president de l'AMI, Javier Moll, el Premi a la Informació a la gala de cloenda de la desena edició, que se celebrarà el 8 de setembre a Vitòria-Gasteiz, en una cerimònia en què també es lliuren els Premis FesTVal i els Premis Joan Ramon Mainat. Javier Moll també és president de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany el diari Regió7.