Pilar García Muñiz, nova presentadora de l'històric «Informe Semanal» de La 1

n La periodista Pilar García Muñiz serà l'encarregada de presentar l'espai Informe Semanal aquesta nova temporada, en substitució del recentment cessat Jenaro Castro. García Muñiz, que fins ara conduïa al costat de Sergio Sauca la primera edició del Telediario de La 1, tornarà a posar-se al capdavant d'un format que ja va presentar l'any 2004. Entre els seus reptes, hi ha el de recuperar el principi de veracitat d'un espai que, els darrers anys, ha estat durament criticat per la seva parcialitat. Per això, la periodista formarà tàndem amb el nou director de l'espai, Óscar González.