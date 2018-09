Gemma Nierga visitarà els pares de personatges famosos, a TV3

n TV3 ha fitxat per a la seva nova temporada la periodista Gemma Nierga, que presentarà un programa en què visitarà els progenitors de personatges famosos, com Andreu Buenafuente o Isabel Coixet. La cadena autonòmica catalana va presentar ahir la seva nova programació, que arriba després d'un final de temporada convuls per la retallada de fons derivat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Els meus pares s'emetrà els dijous a la nit i cada capítol durarà 55 minuts, en els quals l'espectador podrà conèixer els pares de personatges com l'humorista Andreu Buenafuente, la cineasta Isabel Coixet, el futbolista Xavi Hernández, la cantautora Sílvia Pérez Cruz i el tennista Àlex Corretja, entre d'altres.

Nierga va assegurar que des del primer moment va tenir clar que aquest programa era un «caramel», però va admetre que en alguns moments s'ha quedat amb ganes d'aprofundir més: «A la família sempre hi ha un punt en què diuen 'no entrem', i no s'entra», va apuntar.

El novembre prendrà el relleu de la nit de dijous La nit dels Òscars, un late show en què, segons Òscar Andreu, faran «el que fa Google però en carn i ossos».

La televisió catalana també estrenarà un concurs de talents, Got d'aigua, en què vint joves d'entre 15 i 22 anys es disputaran ser «el millor orador» amb discursos breus que defensaran davant el públic i el jurat. Aquests discursos els modelaran a partir d'una experiència que els proporcionaran els organitzadors del concurs i que transformaran amb l'ajuda de dos coach, Alba Florejachs i Gemma Lligadas.

Més enllà de les novetats, a la graella de TV3 repeteixen títols com el programa de sàtira política Polònia, El foraster, amb Quim Masferrer, Cases d'algú, amb Joan Maria Pou, Està passant, amb Toni Soler, APM?, Al cotxe, amb Eloi Vila, This is art, amb Ramon Gener, i Quan arribin els marcians, amb Júlia Bertran i Jofre Font.