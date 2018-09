El canal Trece arrenca la nova temporada amb «Médico de familia»

n Trece arrenca el proper dilluns la temporada 2018-19, que inclou la reposició de la mítica sèrie Médico de familia, protagonitzada per Emilio Aragón, Lydia Bosch i Luisa Martín, entre d'altres. Segons va anunciar la cadena propietat del grup Cope, els espectadors de Trece podran tornar a veure Médico de familia, de dilluns a divendres, a partir de les 15 hores.

Pel que fa al cinema, Trece emetrà aquesta temporada títols com Billy Elliot, El pianista, Predators, Kon Tiki, Wall Street 2: el dinero nunca duerme, Spy game, Siempre a tu lado (Hachiko), i clàssics dels 80 i 90 com La jungla de cristal, Quiz Show, (El dilema), Lady Halcón, Cariño, he agrandado al niño o Bailando con lobos.

Així mateix, el cinema western seguirà tenint el seu espai en la cadena de la mà d'Irma Soriano, mentre que el cicle Fe en el cinema podrà seguir els divendres en prime time. En relació amb els serveis informatius de Trece, la novetat d'aquest curs és que Al Día (14.30 hores) s'emetrà de dilluns a diumenge.