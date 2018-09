El president de l'AMI, Javier Moll, rep el Premi a la Informació en el FesTVal de Vitòria

n El president de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), Javier Moll, va recollir dissabte el Premi a la Informació en la gala de clausura de la desena edició del FesTVal de Vitòria. Amb el guardó, lliurat a Moll per la vicepresidenta del festival, Arantxa Lalinde, es reconeix «l'esforç i la difusió» dels rotatius del conjunt de l'Estat espanyol sobre el mitjà televisiu en general. Javier Moll és president de Prensa Ibérica, grup al que pertany aquest diari.

Des dels seus inicis, la televisió a Espanya ha estat referendada pels diaris, que no només informaven dels seus continguts, també es convertien en guia de la seva programació diària i setmanal. No van faltar, en el seu moment, els clàssics suplements setmanals dedicats íntegrament a la «petita pantalla», així com entrevistes a les seves cares més conegudes i reportatges dels seus programes i sèries més acceptats.

És en reconeixement a aquesta relació la concessió del guardó especial a l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), entitat que representa els seus més de vuitanta mitjans associats davant les institucions estatals i internacionals, i constitueix un punt de trobada per promoure la llibertat de premsa, defensar el lliure exercici del periodisme, fomentar la innovació i defensar els interessos del sector.

Hereva de l'Associació d'Editors de Diaris Espanyols (AEDE), l'AMI va iniciar el maig del 2017 un profund procés de transformació que li ha permès obrir-se a tots els mitjans informatius amb independència del suport tecnològic en què desenvolupin la seva activitat: agències, premsa, digitals, ràdio i televisió. L'AMI reivindica el paper que «el periodisme i els periodistes exerceixen en la societat actual i considera que una informació lliure, veraç, plural i independent és la millor garantia de democràcia i progrés».

Un any més, el certamen basc va acollir les estrenes absolutes de les grans apostes de les cadenes generalistes per a la temporada tardor-hivern, trobades professionals amb els protagonistes del sector audiovisual, tallers, taules rodones i el lliurament de guardons. Entre els premiats de la gala, a més de Javier Moll, figuren Emilio Aragón, les periodistes Olga Viza i Sandra Sabatés i el presentador Jorge Fernández.