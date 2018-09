«Whiskey Cavalier» arribarà properament a Movistar Series

n Whiskey Cavalier està protagonitzada per Scott Foley ( Felicity, Scandal, Anatomia de Grey, True Blood) i Lauren Cohan ( The Boy, Casanova) en el seu primer paper protagonista per a televisió després de formar part del repartiment de The Walking Dead durant set temporades. Es tracta d'una explosiva sèrie d'acció que barreja els tòpics del thriller d'espies amb la comèdia romàntica, i que arribarà properament a Movistar Series (dial 11).

Will Chase (Scott Foley) pot presumir de ser un dels millors agents de l'FBI. El seu nom en clau és Whiskey Cavalier. A l'hora de l'acció, treu el tipus dur i decidit que porta dins, heretat dels seus anys com a pilot a l'exèrcit. Però, en el fons, Chase és un home tremendament sensible i romàntic, i el recent abandonament de la seva promesa l'ha deixat fet pols. En plena ressaca emocional, a Will se li assigna una missió de rescat en què xocarà amb una agent de la CIA: Francesca Frankie Trowbridge (Lauren Cohan), amb problemes per establir llaços personals, un passat ocult i un domini letal de les arts marcials.