«Secundaris» estrena temporada amb l'agent literària Sandra Bruna

n El programa Secundaris torna avui el vespre a La 2. En cada capítol, que s'emet a les 20.20 h, Secundaris coneix persones que treballen amb passió i entusiasme darrere dels famosos i les famoses. Aquesta setmana la protagonista és Sandra Bruna. Una agent literària, guanyadora del premi Nadal 2018 Alejandro Palomas, entre molts altres escriptors.

El programa visita l'agència literària per conèixer com és el dia a dia i com se seleccionen nous autors per representar. Secundaris també s'apropa als estudis de Ràdio 4 per veure com s'enregistra la secció de literatura del programa Amics i coneguts amb Sílvia Tarragona.

A més, per saber com és la relació entre els autors i els agents, l'equip del programa Secundaris s'endinsa a les entranyes del Grup Planeta. I, finalment, mostra com es prepara el Sant Jordi i com ho viuen des de dins tant els autors Francesc Miralles i Coia Valls, com tots aquests professionals que han passat al llarg del programa.