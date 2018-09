El programa de TV3 «30 minuts» repassa l'estat actual de la xarxa de Rodalies

n El programa 30 minuts emet avui el reportatge Propera parada, Rodalies. Un film que tracta sobre l'estat actual de la xarxa de Rodalies, i hi inclou també els trens de mitjana distància, i les seves perspectives de millora en un futur immediat, just quan es compleix una dècada de la gran crisi que va afectar el sistema al final del 2007, arran d'un esvoranc a l'estació de Bellvitge que va col·lapsar la xarxa.

El reportatge, produït per Clack i dirigit per Joan Salicrú, certifica l'existència de seixanta afectacions horàries en un dia feiner qualsevol a la xarxa, si bé detalla que el gruix dels problemes tenen lloc a les línies de fora de Barcelona, especialment a la R3 (Vic) i la R16 (Ebre). En aquest sentit, i davant les reiterades queixes dels usuaris, Propera parada, Rodalies explora la possibilitat que una companyia que no sigui Renfe es faci càrrec del servei tenint en compte que la competència cor-respon a l'administració catalana des del traspàs efectuat l'1 de gener del 2010.

De fet, el programa certifica la inexistència d'un contracte-programa entre Generalitat i Renfe que reguli la relació entre administració i empresa concessionària, de manera que, des de fa set anys, no hi ha cap cobertura legal clara a l'operació de l'empresa estatal a Catalunya. També s'explica que, malgrat la capacitat de multar inclosa en el traspàs, en aquest període cap dels 176 expedients oberts per la Generalitat a Renfe ha derivat finalment en una multa que hagi estat cobrada.

Propera parada, Rodalies repassa l'evolució de la xarxa a Catalunya en els darrers quaranta anys, en els quals només s'ha construït el ramal a l'actual T2 (1975) i s'ha convertit en ús per a passatgers un tram d'una antiga línia de mercaderies, les actuals R7 i R8 (2005). En aquest sentit, se subratlla que durant el mateix període Madrid va procedir a una gran modernització de la seva xarxa, amb 65,2 nous quilòmetres.

Altres aspectes que s'esmenten en el documental són el gran nombre d'usuaris que fan servir el servei sense pagar-lo.