«El Continental», amb Michelle Jenner i Alex García, obre les portes

n La sèrie El Continental, ambientada en els anys 20 i protagonitzada per Michelle Jenner i Alex García, arriba avui a La 1. L'amor, l'ambició i la clandestinitat seran els protagonistes en una història amb grans dosis d'acció i una estètica molt particular. La sèrie està produïda per RTVE, en col·laboració amb Gossip Events, i creada pel director i guionista Frank Ariza.

Michelle Jenner interpreta Andrea, la filla de l'amo del Continental (Manolo Sol), i Álex García dona vida a Ricardo, un jove que de la nit al dia entra a la vida d'Andrea per convertir-se en el soci del seu pare. Amb la seva arribada, el Continental es converteix en el centre neuràlgic de la nit de principi dels anys 20, un club nocturn amb una big band, on es generen els negocis clandestins de l'època i que reuneix tot el glamur de l'alta societat. Però Ricardo s'haurà d'enfrontar a Baena (Roberto Alamo), que no està disposat que la nova banda s'apoderi de la ciutat.

La sèrie s'ha rodat a escenaris sorprenents, com l'antiga estació de tren de Príncipe Pío, un immens edifici al centre de Madrid.