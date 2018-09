Neox estrenarà en exclusiva la comèdia sobre la família de «Los Conner»

n Atresmedia Televisió ha adquirit en exclusiva per a Espanya els drets de Los Conner per a la seva emissió al canal Neox, segons va anunciar el grup de comunicació.

Pel que fa a la ficció, va assenyalar que narrarà les vivències i el dia a dia de la cèlebre i icònica família Conner –formada per Dan, Jackie, Darlene, Becky i D.J.– i que els espectadors podran gaudir pròximament juntament amb altres sèries del canal.

Així mateix, la companyia va explicar que Neox estrenarà en obert, en l'horari estel·lar, els episodis d'aquesta sèrie «sota la iniciativa de la cadena per oferir emissions molt properes a la seva difusió als Estats Units».

D'aquesta manera, va posar èmfasi que els lliuraments inèdits arribaran a Espanya poc després de la seva retransmissió original, «dins del compromís i la filosofia d'estrenes «Sin esperas» al canal d'Atresmedia Televisió», perquè el públic de Neox mereix veure les seves sèries preferides com més aviat millor.

Los Conner té un repartiment encapçalat per John Goodman (Dan), Laurie Metcalf (Jackie), Sara Gilbert (Darlene), Lecy Goranson (Becky) i Michael Fish-man (D.J.), entre d'altres intèrprets que completaran l'elenc.

Distribuïda a Espanya per Disney, Los Conner és una producció de Tom Werner i Werner Entertainment. Juntament amb Werner, en la producció executiva hi ha Sara Gilbert, Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen i Tony Hernández. Bruce Helford, Dave Caplan i Bruce Rasmussen també figuren com a guionistes.

D'aquesta manera, Atresmedia torna a confiar en aquesta sèrie després de valorar el rendiment que va obtenir a Neox l'emissió de la seva ficció original, Roseanne. Cal recordar que la comèdia encapçalada per Roseanne Barr va ser cancel·lada després d'unes declaracions racistes de la seva protagonista.

Los Conner ha estat la clau que ha trobat la cadena per seguir endavant amb el mateix repartiment, després de l'enorme èxit d'audiències que havia aconseguit Roseanne.