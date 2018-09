El canal Cosmo estrena la segona temporada de la sèrie «Hartlots: Cortesanas»

n El canal Cosmo estrena aquesta nit, a les 22 h, en exclusiva a Espanya la segona temporada de Harlots: Cortesanas, una coproducció entre la plataforma de streaming nord-americana Hulu i el canal britànic ITV. La segona temporada, actualment en emissió als EUA, consta de vuit episodis i destaca per la incorporació de l'actriu Liv Tyler, coneguda per la saga El senyor dels anells. La sèrie ha estat lloada per la crítica, que l'ha definit com «una visió moderna del sexe al segle XVIII».

Tyler interpreta Lady Isabella Fitzwilliam, una distingida dona d'alta societat els secrets de la qual la converteixen en víctima de la perillosa i despietada Lydia Quigley (Lesley Manville).

Harlots: Cortesanas presenta Margaret Wells (Samantha Morton), propietària d'un bordell que lluita per tirar endavant les seves filles. En una ciutat i una època en què la prostitució no era legal, les Wells rivalitzen amb un altre bordell del Soho dirigit per Lydia Quigley, que ofereix els mateixos serveis amb més refinament.