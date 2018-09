Mor als 90 anys Peter Donat, el pare de Fox Mulder a la sèrie «Expediente X»

n L'actor Peter Donat, conegut per haver donat vida al pare de l'agent Fox Mulder a la sèrie Expediente X, va morir la setmana passada als 90 anys, segons The New York Times. La causa de la mort va ser un empitjorament de la diabetis que tenia. El seu treball més rellevant va arribar amb Expediente X. Tanmateix, també va treballar amb el cineasta Francis Ford Coppola interpretant l'advocat Questadt en el segon lliurament d' El Padrí. Coppola va preveure la possibilitat de donar-li el paper de Tom Hagen, però finalment va recaure en Robert Duvall.