Netflix renova «Élite», la segona sèrie produïda a Espanya, abans de l'estrena

n Ja falta poc per l'estrena oficial d' Élite, la segona producció espa-nyola de Netflix, després de la reeixida Las chicas del cable. La sèrie es posarà a disposició dels clients del servei de vídeo sota demanda el pròxim 5 d'octubre. No obstant això, i a falta de saber si convencerà prou l'audiència, la plataforma nord-americana ha decidit apostar fort en anunciar la seva renovació per a una segona temporada, que arribaria previsiblement la tardor de l'any vinent. La sèrie, que barreja drama i suspens, ha estat produïda per Zeta Audiovisual i consta de vuit episodis. Se centra en tres joves de classe baixa que gaudeixen de l'oportunitat d'estudiar en un col·legi d'elit.