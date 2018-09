La secretària general de RTVE destaca l'augment de dones en els alts càrrecs

n La secretària general de RTVE, Elena Sánchez Caballero, va destacar ahir l'increment de dones que ocupen llocs de direcció en la corporació pública des del nomenament de Rosa María Mateo com a administradora única provisional. «Actualment, hi ha dones que ocupen alts càrrecs de RTVE a la Secretaria General, a la direcció d'Informatius de TVE, a la direcció de RNE, a la direcció de programes de RNE, etc. Estic molt satisfeta amb l'impuls que hem donat en tan poc temps i convençuda que creixerà exponencialment en el temps que estiguem al càrrec de la sorporació», va afirmar.

La secretària general de RTVE es va expressar així durant la seva participació a CSR Spain 2018, l'esdeveniment sobre gestió empresarial responsable i sostenible que organitza Forética. La periodista de TVE Alejandra Herranz va conduir la jornada, la qual van inaugurar l'alta comissionada per a l'Agenda 2030, Cristina Gallach, i el president de Forética, Alberto Durán. Helena Sánchez va destacar l'impuls que s'ha donat a la igualtat a RTVE des de l'arribada de Mateo i va presentar l'Observatori d'Igualtat, sorgit com a fruit d'una de proposta aprovada pel Congrés, en el marc del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.