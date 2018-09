«Dos Cataluñas», un documental de Netflix que vol explicar el procés a tot el món

n Netflix estrenarà mundialment el pròxim 28 de setembre el documental Dos Cataluñas, un projecte que va néixer per «mostrar al món allò que està passant» i «permetre que les diferents veus puguin ser escoltades», segons els directors de la cinta, basada en més de 85 entrevistes. «La intenció del documental és que tinguis la possibilitat d'escoltar les raons de l'altre, que estiguin explicats tots els punts de vista», va explicar ahir Rafael Portela, productor del film, al costat dels directors Álvaro Longoria i Gerardo Olivares en un col·loqui celebrat a Madrid.

El treball, de dues hores de durada, té testimonis clau per entendre el conflicte català, com els de Carles Puigdemont, Raül Romeva, Inés Arrimadas o Miquel Iceta. També van intentar entrevistar, sense èxit, els presos del procés i a la que va ser líder de la CUP Anna Gabriel.

Portela, Longoria i Olivares van remarcar als assistents al col·loqui la seva necessitat d'explicar amb detall què passa a Catalunya i de fer-ho amb una perspectiva internacional, atès que Netflix portarà el documental a 130 milions d'abonats de 190 països i el subtitularà a 42 llengües. «Em va cridar molt l'atenció la repercussió que la situació de Catalunya estava tenint en mitjans internacionals, però em va semblar que no s'estava explicant bé i que s'estava tergiversant. El Rafa i jo vam trucar a Netflix i els vam proposar la idea d'explicar el problema per al món sencer», segons Longoria.

Un dels grans reptes, subratlla Olivares, va ser ser «el més objectius possible», però també els preocupava poder oferir un enfocament diferent, basat en entrevistes amb «grans actors polítics» pertanyents als partits que van concórrer a les eleccions del passat 21 de desembre i amb els quals van poder mantenir converses «més pausades». A això, confessen els directors, va ajudar el fet que el documental estigui impulsat per una plataforma internacional i que els directors no siguin periodistes.

Ara que ha baixat el «suflé», diuen, i que la crispació és inferior que quan estaven rodant, esperen que els fets puguin comprendre's millor tant a Espanya com a la resta de països i mostrar que, a diferència d'allò que indica el títol, no només hi ha dues formes d'entendre Catalunya.