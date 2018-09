«30 minuts» destapa la cara oculta de la producció de la fruita de moda: l'alvocat

n L'alvocat és una fruita que té una gran quantitat de vitamines i minerals, és ric en àcids grassos insaturats, en potassi i està ple d'antioxidants. L'alvocat ja es considera l'aliment de les mil virtuts. Fins fa poc era només una fruita exòtica consumida en esdeveniments especials, però els últims anys s'ha convertit en un producte líder de la cuina contemporània i que el podem trobar tot l'any als mercats. Però, per fer-ne possible el consum massiu tot l'any, ha calgut un augment de la producció, que ha comportat la desforestació de zones de conreu, una sobreexplotació de l'aigua i els efectes nocius per als humans que deriven de la sobreproducció, aspectes que comencen a preocupar.

L'alvocat es cultiva a països com els Estats Units, Indonèsia, Xile i el Perú, però, amb l'augment de la demanda a escala mundial, Mèxic s'ha convertit en el primer exportador d'alvocats, amb més del 50% de la producció mundial.

El programa 30 minuts (21.55 h, TV3) es fixa avui en aquest problema, amb l'estrena del reportatge Or verd. La pregunta que es fa en el reportatge és si l'èxit d'aquesta fruita, que ja anomenen «or verd», no acabarà sent la seva principal desgràcia, per les conseqüències negatives del seu cultiu.