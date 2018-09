Telecinco estrena aquesta nit el thriller sobre narcotraficants «Vivir sin permiso»

n La vida del poderós empresari gallec Nemo Bandeira canviarà per sempre quan un diagnòstic d'Alzheimer posi data de caducitat al seu regnat a Oeste, la comarca gallega que el va veure néixer. Les conseqüències del seu tèrbol passat, els problemes del present i les incerteses del futur sortiran a la llum en l'aferrissada lluita que esclatarà entre els seus hereus per succeir-lo a Vivir sin permiso, sèrie de ficció al voltant de la saga familiar dels Bandeira que Telecinco estrena aquesta nit a partir de les 22.40 h, en la seva franja de màxima audiència.

José Coronado i Álex González encapçalen l'elenc d'aquesta ambiciosa producció, una de les grans apostes del grup Mediaset per aquesta temporada de tardor, en què també participen Claudia Traisac, Luis Zahera, Pilar Castro, Àlex Monner, Ricardo Gómez, Giulia Charm, Unax Ugalde, Carlos Hipólito, Leonor Watling, Patrick Criado, Edgar Vittorino, Pol Monen, Maria Guinea i Javier Abad, entre d'altres.

Rodada íntegrament a Galícia i amb una gran presència dels exteriors i paisatges d'aquesta ruta, la sèrie també inlou un nombrós planter d'actors gallecs com Ledicia Sola, Xabier Deive, Daniel Currás, Camila Bossa, Mercedes Castro, Manuel Cortés, Carmela Martins i Paula Pier, entre d'altres.

Vivir sin permiso, la primera sèrie de la productora Alea Media, ha estat creada per a Telecinco pel productor, guionista i showrunner Aitor Gabilondo a partir d'una idea original de l'escriptor Manuel Rivas, al voltant de la novel·la Todo es silencio. «Aquest relat té el seu origen en la meva novel·la. No obstant això, el que jo volia d'aquesta història és que fos una cosa nova, encara que tingués unes arrels i una memòria. Però la memòria no és res si no la fem fecundar amb la imaginació i ha estat això el que ha donat lloc a una història totalment nova, que es desenvolupa en un altre temps i amb altres personatges», assegura Manuel Rivas, en declaracions recollides en un comunicat de premsa enviat per Mediaset.