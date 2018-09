La CCMA obre un concurs per buscar nous continguts per al canal 33

n La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) fa una crida a la presentació de projectes per al canal 33. Segons un comunicat del Col·legi Oficial de l'Audiovisual de Catalunya, l'objectiu és «cercar nous talents i formats innovadors per complementar i impulsar els continguts del canal de cara al futur». Aquesta crida s'adreça especialment als joves creadors. És per això que, a més a més de les productores independents, la convocatòria és oberta a professionals, titulats en graus de Comunicació Audiovisual i a tot el sector audiovisual.

La crida és oberta a tot tipus de formats i continguts, des de projectes culturals en la seva concepció més àmplia fins a propostes artístiques, passant pels formats més establerts com l'entreteniment, les docusèries i la ficció, fins a formats híbrids. Es valorarà l'originalitat en el format, la incorporació de nous recursos i llenguatges audiovisuals i la proposta de distribució multipantalla. La convocatòria té una dotació inicial de 500.000 euros amb l'objectiu de contractar un mínim de 5 projectes serialitzables. El termini per presentar projectes finalitza el 26 d'octubre.