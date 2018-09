Gabilondo repassa la transformació de la vida a Espanya en un format de Movistar+

n Movistar + ha començat el rodatge de La vista atrás, un nou projecte de la mà d'Iñaki Gabilondo en el qual s'analitzarà i es repassarà l'espectacular canvi que ha fet Espanya les últimes dècades. Segons ha informat la plataforma, en aquest nou format, que s'emetrà pròximament al canal #0, Gabilondo recordarà com era la societat fa uns anys per arribar a entendre com és ara a Espanya. I ho farà en tres lliuraments i a través de les històries personals que uneixen i alhora distingeixen tres generacions de diferents famílies. A través dels testimonis de gent que ha ajudat a convertir un país que venia pràcticament del subdesenvolupament en una Espanya moderna.

Seran tres programes que recor-reran la geografia nacional per intentar explicar la gran transformació que ha convertit a Espanya en un país evolucionat.

Per a aquest nou projecte de Movistar+, en col·laboració amb La Caña Brothers, es vol tenir la col·laboració dels espectadors, que podran fer un pas més enllà i convertir-se en protagonistes, amb els seus testimonis, les seves fotografies i records, i les anècdotes que serveixin per mostrar, de primera mà, com ha canviat la seva vida i la de molts espanyols els últims anys.