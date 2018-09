Raquel Sánchez Silva serà la presentadora del nou espai «Lo siguiente» a La 1

n Raquel Sánchez Silva ocuparà pròximament el buit que ha quedat per la cancel·lació d' Hora Punta, de Javier Cárdenas, a la graella de La 1 de TVE. Segons informa La Vanguardia, la presentadora es posarà al capdavant de Lo siguiente, un espai d'entreteniment que s'emetrà de dilluns a dijous després del Telediario 2. D'aquesta manera, l'ens públic torna a confiar en la presentadora que ja va conduir el talent Maestros de la costura. De moment, poc més se sap sobre aquest nou programa, a part que girarà entorn a l'entreteniment familiar i que hi haurà entrevistes a personatges públics en un to desenfadat.