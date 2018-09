Esther Vera: «El periodista no és el bo de la pel·lícula»

Esther Vera: «El periodista no és el bo de la pel·lícula» xavier serrano

?La directora del diari Ara, Esther Vera (a la dreta de la foto), va participar dimecres al cicle d'entrevistes Pessics de Vida, a Manresa. Vera va parlar amb la periodista Joana Tubau de la mirada femenina als mitjans, de les pressions i de l'ofici de periodista. «Ser periodista no vol dir ser el bo de la pel·lícula. També ens equivoquem!», va dir, i va continuar que «els polítics són insaciables amb la premsa. Sempre es pensen que no són prou afins. La meva resposta és resistir. És bo que ningú estigui massa content amb tu». El cicle Pessics de Vida és organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino.