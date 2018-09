El canal Super3 enceta la tercera temporada de «Salve, rei Julien!»

n El canal Super3 estrenarà demà, 1 d'octubre, la tercera temporada de la sèrie d'animació Salve, rei Julien! Avui, però, els súpers ja en podran veure quatre capítols nous en una programació especial que començarà a les 20.05 h. La resta de capítols d'aquesta nova temporada s'aniran emetent en la franja habitual de la sèrie, de dilluns a divendres, a les 13.10 h. En total s'emetran 26 capítols nous que tenen 23 minuts de durada.

Aquesta sèrie, hereva d' Els pingüins de Madagascar, explica la història del rei Julien XIII abans que els animals del zoològic de Central Park s'escapessin i viatgessin a Madagascar. En aquella època, a l'illa de Madagascar hi regnava l'oncle del rei Julien, el rei Julien XII, però com que una profecia deia que el rei dels lèmurs seria devorat per les fosses, el monarca va decidir deixar la corona al seu nebot, amb la intenció de recuperar-la un cop les fosses se l'haguessin cruspit. Per desgràcia per a l'oncle, les fosses no van fer la feina, i el rei Julien XIII va seguir governant anys i anys.