TV3 s'endinsa en cinc indrets que van quedar «Marcats per l'1 d'octubre»

n Ha passat un any de l'1 d'octubre. En aquest temps, els fets i la història s'han precipitat. Però... hi haurà una generació marcada per l'1 d'octubre? Quin pes tindrà l'1 d'octubre amb el pas dels anys? Serà un dia més d'un llarg procés o tindrà un capítol a part en la història del país? El programa 30 minuts de TV3 emet avui el reportatge Marcats per l'1 d'octubre, el qual pretén resoldre totes aquestes preguntes.

El reportatge s'endinsa en cinc poblacions que van quedar marcades per l'1 d'octubre: Sant Carles de la Ràpita, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vila-rodona i l'escola Ramon Llull de Barcelona. Cinc situacions extremes explicades pels veïns i veïnes que ho van viure en primera persona, amb imatges dels seus mòbils.

L'equip del 30 minuts també ha entrevistat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; l'exministre d'Exteriors del govern del PP José Manuel García-Margallo i un representant de la policia espanyola. També recull les reflexions, des de la presó, en unes cartes manuscrites per al reportatge, de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras. El reportatge també inclou el testimoni de diversos corresponsals internacionals que van viure en primera persona aquell 1-O i que n'interpreten el significat i la transcendència futura.



Nit especial en el primer aniversari

La programació sobre l'1-O continuarà demà. TV3 dedicarà una nit especial al primer aniversari de l'1-O amb una doble estrena de Sense ficció. La primera es tracta del documental La gent de l'escala, de Francesc Escribano i Jordi Fusté, que explica els fets que van passar l'any passat a l'IES Pau Claris de Barcelona. Les imatges d'un policia que dona una puntada de peu i la dels votants llançats escales avall van ser unes de les imatges més difoses de les càrregues policials d'aquell matí. La gent de l'escala ha entrevistat 23 persones que eren al col·legi electoral.

Tot seguit, a les 23.00 h, continuarà l'especial amb El xoc, un documental d'Enric Vilageliu que retrata els esdeveniments polítics del 4 de juliol al 27 d'octubre que van succeir a Catalunya.