Comença el rodatge de «La vista atrás», el nou projecte de Gabilondo

n Ha començat el rodatge de La vista atrás, un nou projecte d'Iñaki Gabilondo en el qual s'analitzarà i es repassarà l'espectacular canvi que ha donat Espanya en les últimes dècades. Al llarg de tres episodis, Iñaki Gabilondo recordarà com érem fa uns anys per arribar a entendre com som ara. I ho farà a través de les històries personals que uneixen i alhora distingeixen tres generacions de diferents famílies, a través dels testimonis dels homes i dones que han ajudat a convertir un país que venia pràcticament del subdesenvolupament en una Espa-nya moderna i competitiva.

En el programa, Gabilondo tindrà converses amb grans figures de la cultura, de la justícia, de la vida social, amb esportistes que ens han convertit en una potència mundial que fa uns anys no sabia el que era guanyar una medalla individual o en equip. També hi haurà col·loquis i entrevistes amb els empresaris que han col·locat les firmes espanyoles en la locomotora del tren de l'economia mundial. Tres programes que recorreran la geografia nacional.